36 tatoveringer af retfærdighed og justits gudinde (og deres betydning)

Et symbol på retfærdighed kan være en enkelt vægt, en kvinde, der holder et sværd, bind for øjnene og/eller bærer en vægt. Hvert element, der repræsenterer et symbol på retfærdighed, har sin egen nuance og betydning. Lad os tage et kig på, hvad hver symboliserer, så du kan finde et tatoveringsdesign, der vil definere din retfærdige personlighed.

Vægten præsenterer balance i sine forskellige fortolkninger - man kan endda sige i forskellige aspekter af livet - som noget rigtigt. Det kan være følelsesmæssig, professionel eller fysisk balance. Dens funktion er at skabe lighed mellem de to elementer og at afslutte konflikten mellem parterne. Derfor, hvis du tænker på en skala tatovering, skal du vide, at din tatovering vil fortælle dig, at du forsøger at holde balancen i dit liv.

En kvinde med bind for øjnene, normalt iført en tunika, repræsenterer et symbol på blind retfærdighed. Lad os ikke glemme, at hun normalt holder en balance i den ene hånd, der symboliserer balance, og i den anden - et sværd, for at opfylde sin dom og genoprette den tabte balance. Dette billede er et portræt af gudinden Themis, retfærdighedens gudinde. De, der bærer disse tatoveringer, anses for at være upartiske beslutningstagere.

Et bind for øjnene, der dækker øjnene, betyder, at retfærdigheden er blind, men bind for øjnene er ikke altid til stede, og i dette tilfælde betyder det, at retfærdigheden ikke er så blind, som man skulle tro.

Sværdet er også et symbol på retfærdighed. Nogle billeder viser et omvendt sværd, mens andre viser en løve, hvilket betyder, at retfærdighed kommer med styrke.

Vi kan også se "retfærdighedens øje" som et symbol på retfærdighed. Folk, der bærer denne tegning tatoveret på deres krop, formidler budskabet om et altseende øje, et vågent øje, der sikrer fred og ro for folk.

Disse tatoveringer bliver mere og mere innovative og flere og flere mennesker får dem på kroppen. Skalaen ser flot ud på den øvre ryg, da designet passer fint ind i den, men du kan også vælge brystet eller håndleddet. På den anden side kan billedet af gudinden Themis placeres på et mere udvidet sted, for eksempel på skulderen, brystet eller ryggen.

Hvorfor er tatoveringer med retfærdighed og retfærdighedsgudinde populære?

Tatoveringer, der har temaet retfærdighed og retfærdighedens gudinde, er populære på grund af de dybe symbolske betydninger, de bærer, såvel som de historiske og kulturelle foreninger, der er forbundet med dem.

Symbolik af retfærdighed: Idéen om retfærdighed er en af ​​kerneværdierne i mange samfund. En tatovering af skalaer eller andre symboler på retfærdighed kan være en måde at udtrykke en tro på retfærdighed, såvel som et ønske om det i dit liv. Sammenslutninger med lov og retfærdighed: I billeder af retfærdighedens gudinde, såsom Retfærdighed, kan tatoveringer symbolisere respekt for loven, overholdelse af regler og troen på behovet for at overholde juridiske normer. Historisk betydning: Storslåede billeder af retfærdighedens gudinde, såsom Maya, Themis eller Astraea, har dybe rødder i mange folkeslags historie og kultur. Tatoveringer med deres billeder kan være en måde at vise respekt for historisk arv og kulturelle traditioner. Æstetik og stil: Billeder af retfærdighed og retfærdighedens gudinde kan afbildes i smukke og æstetisk tiltalende former, hvilket gør dem populære blandt elskere af tatoveringer som kunstværker. Personlige værdier og overbevisninger: For mange mennesker kan retfærdighedstatoveringer være en måde at udtrykke deres personlige overbevisning, tro på sandhed og ærlighed og ønske om retfærdighed i verden.

Således er tatoveringer dedikeret til retfærdighed og retfærdighedens gudinde populære på grund af deres dybe symbolske betydninger, skønhed og evne til at udtrykke personlige overbevisninger og værdier.