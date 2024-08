170 stjernetatoveringer (og deres betydning): 19 typer

Stjerner er blandt de ældste symboler for mange kulturer, religioner og trossystemer i vores verden, hvilket gør dette billede til et af de mest magtfulde i verden. Disse betydninger kan også være personlige: for eksempel vil du måske få en stjernetatovering for at symbolisere et bestemt mål, du forsøger at nå, eller noget, du har opnået.

Stjerner kombineres ofte med andre billeder og symboler for at forbedre betydningen af ​​en individuel tatovering, samt for at skabe et mere indviklet og interessant design. Stjernetatoveringer kan også tegnes i en stil, der repræsenterer en bestemt kultur, og relaterer billedet til et bestemt tidspunkt, sted eller kultur. Uanset hvilket stjernetatoveringsdesign du vælger, kan du være sikker på, at det bliver specielt og unikt!

Historien om stjernetatoveringer

Stjernetatoveringer har en gammel og interessant historie, der strækker sig over mange kulturer og epoker. I forskellige kulturer har stjernen symboliseret forskellige begreber som vejledning, beskyttelse, åndelig oplysning, visdom og endda held og lykke. Her er nogle interessante fakta om historien om stjernens tatoveringer:

Det gamle Egypten: Stjernen var et symbol på guddommelighed og åndelig oplysning. Ægypterne brugte stjernen som et symbol på beskyttelse mod det onde og en påmindelse om den åndelige vej. Gamle grækere og romere: Stjernen var forbundet med guder og helte. For eksempel var den femtakkede stjerne eller pentagram et symbol på gudinden Athena. Kina: I kinesisk kultur var stjernen forbundet med skæbne og held. Stjernetatoveringer har været populære blandt folk, der tror på astrologi. Stjernetatoveringer i moderne kultur: Med fremkomsten af ​​tatoveringer i den vestlige kultur er stjernen blevet et populært motiv. Det er ofte forbundet med drømme, håb og ønsker. Disse tatoveringer kan have forskellige stilarter og betydninger afhængigt af designet og konteksten.

Stjernetatoveringer kan laves i en række forskellige stilarter, fra enkle og minimalistiske til komplekse og farverige. De kan have forskellige betydninger for forskellige mennesker, hvilket afspejler deres overbevisninger, drømme og livsvej.

Betydningen af ​​stjernetatoveringen

Generelt vil de fleste af de mere populære stjernedesigns have følgende betydninger:

Desire / Desire

præstation

succes

Held og lykke

entydighed

opkald

Balance

Individualitet

Brystkræft overlevelse

Medlem af søværnet eller kystvagten

Videospil entusiast

Religiøs transformation/tro

Stjernetegningsvariationer

1. Lille stjernetatovering

En lille stjernetatovering kan have meget betydning – stjernen er trods alt et af de vigtigste symboler for kulturer og religioner i verden! Tilføjelse af funklende effekter kan vise din livlige personlighed eller vise, at du har gjort noget vigtigt eller meningsfuldt i dit liv.

2. Tatovering af stjerneskud eller komet.

Stjerneskud eller kometer, for at sige det korrekt, er ofte symboler på held og lykke. Dette er grunden til, at et stjernetatoveringsdesign kan betyde dit held.

3. Filippinsk sol og stjerner tatovering (tre stjerner og en sol).

Dette billede, som er afbildet på Filippinernes flag, er en tatovering populær blandt folk af filippinsk afstamning eller arv . På dette billede har solen otte stråler, der hver repræsenterer en provins i Filippinerne, og hver af de tre stjerner repræsenterer en af ​​de tre store øgrupper i Filippinerne.

4. Tatovering i form af en keltisk stjerne.

Ligesom stammestjernetatoveringer er keltiske stjernetatoveringer en blanding af to klassiske tatoveringselementer – stjerner og keltisk stil – i ét stort design. Med en stjernetatovering i keltisk stil kan du repræsentere din arv eller understrege betydningen af ​​sammenhæng og uendelighed med en speciel vævning i keltisk stil.

5. Rød og sort søstjernetatovering.

En af de mest almindelige farvede stjernetatoveringer er den med rød og sort stjerne , som er meget populær hos den amerikanske flåde og kystvagt. Dette særlige stjernedesign kombinerer formen af ​​det amerikanske flags femtakkede stjerne med den skiftende sorte og røde kompasfarve, der findes på søkort. Denne stjernetatovering symboliserer også hjemkomsten af ​​en savnet sømand.

6. Pink stjerne tatovering.

En pink stjerne tatovering symboliserer ofte en persons kamp med brystkræft og er et godt alternativ til den traditionelle pink bånd tatovering. Selvfølgelig, hvis du skifter det med sort, i stil med en søstjernetatovering, bliver den lyserøde stjerne næsten et "punkrock" eller "alternativt" symbol på kampen mod brystkræft, hvilket giver stjernetatoveringen et unikt twist. design.

7. Lilla stjernetatovering.

En lilla stjernetatovering er en måde at repræsentere din personlighed gennem stjernens farve og naturlige symbolik. Violet er en kombination af rødts voldsomme energi og blåts rolige stabilitet; Således repræsenterer lilla balancen mellem elementer og følelser. Dette er måske ikke de fleste menneskers naturlige tilstand, men stjernen repræsenterer primært ønsker og forhåbninger. Det er derfor den kombinerede symbolik af balancen mellem lilla og det naturlige ønske fra en stjerne gør dette design til den perfekte tatovering for dem, der ønsker at finde ro og balance.

8. Stjerne og zebra tatovering.

I dyresymbolik repræsenterer zebraen balance, individualitet og frihed. Dens ardannelse gør det muligt for den at gemme sig i det høje græs på de afrikanske sletter, gemme sig for rovdyr og være et middel til beskyttelse af dyret. De, der håber at kombinere dette dyrs kraftfulde symbolik med stjernens lige så kraftfulde symbolik, kan gøre det på en række måder.

9. Sommerfugle- og stjernetatovering

Sommerfugle ses ofte som symboler på genfødsel; derfor kan tilknytningen af ​​disse metamorfiserende insekter til stjernerne skabe et unikt billede, der vil symbolisere både genfødsel og jagten på bestemte mål repræsenteret af stjernerne.

10. Stjerne og sky tatoveringer.

Skyer symboliserer forskellige ting в anderledes kulturer og mytologier. For eksempel i græsk og romersk mytologi var skyer gudernes hjemsted, og mange mennesker tror i dag, at skyer symboliserer uheld eller forestående fare. Men afhængigt af hvad du vil have skyerne til at repræsentere, vil dine stjerne- og skytatoveringer have en af ​​mange forskellige betydninger. For eksempel vil en tegning, der viser stjerner på en himmel fuld af stormskyer, vise, at du har været igennem svære tider for at nå dine mål. Et andet design med klare gule stjerner i et felt med hvide skyer vil betyde, at dem, du har mistet, er gået til en bedre verden.

11. Tatoveringsblomst og stjerne.

Blomster kan symbolisere vækst og udvikling; Derfor er inkorporering af dette billede i et stjernetatoveringsdesign en vidunderlig måde at tilføje et niveau af betydning. Stjerner bruges ofte til at angive mål og forhåbninger, så en kombination af de to billeder kan afspejle den personlige vækst, du har skabt for at nå dine mål. For eksempel, liljer repræsenterer frugtbarhed i oldgræske og egyptiske kulturer ; Derfor kan en tegning af en lilje og en stjerne skildre en kvinde og hendes barn.

12. Kranie- og stjernetatovering

Denne tatovering kan symbolisere at overvinde døden eller overvinde traumer, da kraniet ofte symboliserer døden, mens stjernen symboliserer at fuldføre en vanskelig opgave. En anden tegning kan vise det berømte piratflag, der forestiller et kranium på en stjerne i en nautisk stil: den kan afsløre dualiteten af ​​de kræfter, der styrer vores liv: ønsket om frihed eller opfyldelsen af ​​det, der forventes af os.

13. Fe og stjerne tatovering

Denne stjernetatovering kan være ret feminin og viser ofte bærerens fantasi eller ønske om en bedre virkelighed. En potentiel tegning af en fe og en stjerne kunne repræsentere en fe, der sidder på en halvmåne, med blinkende stjerner foran sig: det faktum, at feen længtes efter noget mere, kunne ses på hendes sænkede ansigt, og stjernerne ville symbolisere hans drøm om fremtiden. Et andet mere fantastisk tatoveringsdesign er en fe, der flyver blandt stjernerne for at vise, at du tror på dig selv og på dine fremskridt mod dine mål.

14. Tatovering af hjerte og stjerne

En hjerte- og stjernetatovering er et særligt sjovt, positivt og dejligt udsagn til verden: livet er smukt, og du ser det bedste i ting og mennesker!

15. Tatovering med en stjerne og Lisa.

Tilføjelse af stjerner til en creeper-tatovering kan tilføje mening og visuel interesse til den. Der er flere måder at tilføje stjerner til et klatreplantedesign; for eksempel, i stedet for blade eller blomster, kan du placere stjerner på planten: dette kan indikere mål, du har opnået. Denne tatovering kan opdateres gennem årene for at afspejle alle dine fremskridt!

16. Tatoveringsstjerne og terninger.

Terninger kan symbolisere væddemål, risiko og held. . En terningetatovering ved siden af ​​en søstjerne kan være et typisk design i den maritime kultur: mange sømænd, pirater og søofficerer spillede terninger og andre hasardspil for at fordrive tiden på lange rejser.

17. Tatoveringskors og stjerne

At få en kors- og stjernetatovering kan være en vidunderlig måde at huske en elsket, du har mistet, og angive din tro på, at du vil blive genforenet en dag (som det kristne billede af korset). En måde at personliggøre denne tatovering på er at tilføje hver persons initialer eller fødselsdato i eller omkring stjernen, eller placere en besked som "Hvil i fred" skrevet under korset.

18. Davidsstjerne tatovering

Davidsstjerne - vigtigt symbol på jødedommen. I Nazityskland blev jøder forpligtet til at bære dette symbol syet på deres tøj, så de kunne identificeres til enhver tid. Dette er den perfekte tatovering til dem, der ønsker at fremvise deres jødiske tro. Det kan nemt tilpasses til at vise din personlige tro og indholdet af dine overbevisninger. For eksempel kan et unikt Davidsstjerne-tatoveringsdesign være et hebraisk bogstav eller et kort ord inde i en stjerne. Det kan være et ord eller en idé, der er vigtig for dig, eller initialerne på en person, du har mistet.

19. Flaming Star Tattoo

Ildelementet kan indikere aggression, vrede, lyst, transformation og forandring, såvel som dit ønske om at nå dine mål for enhver pris. Kombinationen af ​​stjerner og flammer i et tatoveringsdesign kan demonstrere, at du har opnået din egen succes, eller at du er gået gennem livets flammer og er blevet endnu stærkere end før.