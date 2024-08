Engel nummer 48 - Engle numerologi. Hemmeligheden bag engel nummer 48.

Engel nummer 48

Engel nummer 48 består af en kombination af energierne og egenskaberne fra nummer 4 og 8. Engel nummer fire bærer værdierne af ærlighed og sandhed, præstation og succes, realistiske værdier, hårdt arbejde og beslutsomhed, hårdt arbejde og praktisk, samt bygge et solidt fundament for både din fremtid, så for din fremtid og andre. Tallet 4 refererer også til vores passioner og hvad der driver os til at handle. På den anden side resonerer engel nummer 8 med videnskaben gennem livserfaring, pålidelighed og uafhængighed, indre visdom og styrke, realiseringen af ​​velstand og rigdom gennem loven om tiltrækning, Karma - den universelle åndelige lov i Universet - årsag og virkning. , give og modtage.

Engel nummer 48 bærer en besked fra dine engle om, at en cyklus eller fase i dit liv er ved at være slut. Du vil dog snart blive belønnet for dit hårde arbejde. Vær ikke bange for mangel eller tab af nogen art, da den nærme ende varsler dig en ny begyndelse og større mulighed og mulighed. Dine succeser og præstationer vil bringe dig velsignelser og belønne dig på mange måder.

Engel nummer 48 kan tyde på, at velstandens engle er overalt omkring dig og vil ledsage dig, når du går gennem de kommende positive ændringer i dit liv. Englene beder dig om at drive frygten for din økonomiske situation væk og omdanne dem til lysenergier. Du har intet at frygte, fordi alt, hvad du behøver, vil blive leveret til dig.

Nummer 48 bærer budskabet om, at den beslutsomhed og hårde arbejde, du har lagt i at leve dit liv, kun på din egen måde i overensstemmelse med din tro og overbevisning, har fuldstændig synkroniseret dig med din åndelige mission og Guds formål med livet. Således vil dit liv flyde i overflod og velstand, så længe du fortsætter og fortsætter på din valgte vej. Stol på englenes støtte og den vejledning, de giver dig, som de guider dig igennem. Husk, at du ofte vil mærke dem instinktivt.

Engel nummer 48 refererer også til tallet 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Lyset i mig bøjer sig for lyset i dig.