Engel nummer 23

Engel nummer 23 består af egenskaberne og energien fra nummer 2 og 3. Engel nummer to giver hinanden vibrationer af balance og dualitet (dualitet), samarbejde, samarbejde og diplomati, tillid og håb, service og service til højere mål, ens skæbne og åndelig mission. Nummer tre giver til gengæld energien til udvikling og vækst, glæde og optimisme, selvudfoldelse, støtte og hjælp, kreativitet, opfyldelse af ønsker og tiltrækning af drømme. Tallet 3 refererer også til de opstegne mestre. Alt dette får kombinationen af ​​tallene 2 og 3, der skaber engelnummeret 23, til at give genlyd med energierne af karisma, kommunikation, dualitet og omgængelighed. Tallet 23 kan også forbindes med vibrationen af ​​engletallet 5 (2 + 3 = 5).

Engel nummer 23 bærer et budskab om at opmuntre dig til at begynde at bruge dine naturlige talenter, færdigheder og kreativitet til at bringe glæde og lykke ind i andres liv såvel som dit eget. Vær altid ærlig i omgangen med andre, skjul ikke noget, slå ikke rundt. Din ærlighed og råd i samtale, især om vigtige emner, vil altid blive værdsat og godt modtaget. Forsøg med oprigtighed og gode råd og andre gode gerninger at hjælpe andre i din dagligdag. Det, du giver til universet hver dag, kommer tilbage til dig, så hold en positiv holdning og et optimistisk syn på tingene, og dette vil gøre dit liv altid fuld af harmoni og balance.

Engel nummer 23 er for dig at vide, at englene og de opstegne mestre hjælper dig ved at hjælpe dig med at bevare din tro og tillid til universets energi. Fortsæt med at arbejde for at gøre dine drømme til virkelighed hver dag og brug loven om tiltrækning til at nå dine højeste mål og opfylde dine ønsker og forhåbninger. Hvis du nogensinde føler dig i tvivl, så spørg dine engle om støtte og vejledning i den retning, du skal gå. Vær sikker på, at du til enhver tid kan bede om hjælp. Engle er der altid for dig, selvom du nogle gange glemmer det.

Tallet 23 er også en påmindelse om, at Engle, Ærkeengle og Opstegne Mestre altid er tilgængelige, hvis alt du behøver er støtte eller hjælp - bare spørg. Husk at du ikke skal gøre alt selv.

Namaste.