Denne detox efter sommeren er den genstart, din hud har brug for til efteråret

Selvom sommeren teknisk set varer til slutningen af ​​september, lad os se det i øjnene, så siger alle uofficielt farvel til sæsonen efter Labor Day. Øverst på to-do-listen til efterårets forberedelse? Giv vores hud noget tiltrængt kærlighed efter sæsonen med sommerforkælelse. Overvej: hyppige fejl i svømmebassiner med klor, tre måneder af alt lyserødt og måske endda for meget solbadning. Selvom vi er i god tro påført solcreme hele sommeren, f.eks tilstoppede porer, tør hud, solskader og sprukne læber er ofte et problem i slutningen af ​​august. Heldigvis er det eneste, der skal til for at nulstille din teint, nogle få ændringer til din nuværende sommerhudplejerutine. Har du brug for lidt vejledning? Læs videre for tips til, hvordan du renser din hud efter sommer.

Dybt rene porer

Efter måneder med varmt, fugtigt vejr, har du sikkert bemærket, at sved, snavs og olie samler sig på overfladen af ​​din hud. Din sved, blandet med makeup og forurening, kan tage hårdt på dit ansigt og forårsage tilstoppede porer. For at forbedre udseendet af porer og forhindre udbrud, rens dit ansigt med en rensende maske. En af vores favoritter er Kiehls Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, som er formuleret med Amazonian White Clay for at hjælpe med at rense huden, trække urenheder ud, reducere talgproduktionen og synligt stramme porerne.

Fugter, fugter, fugter

Seriøst, vi er seriøse. Vi taler natcremer, dagcremer, SPF-cremer, olier, kropscremer... jo flere jo bedre. Klor, saltvand og UV-stråler kan udtørre din hud, så vær ikke bange for at påføre fugtighedscreme. CeraVe Moisturizing Cream har en rig, men ikke-fedtet tekstur og er infunderet med gavnlige ingredienser såsom fugtgivende hyaluronsyre og ceramider for at hjælpe med at reparere og vedligeholde hudens naturlige barriere. Den kan også bruges i ansigtet og på kroppen.

Reparation af eksisterende solskader

Når din sommerglød begynder at falme, kan du begynde at bemærke nogle tegn på solskader - tænk på nye fregner, mørke pletter eller ujævn hudfarve. Desværre kan du ikke vende skaden forårsaget af UV-stråler (det er derfor, det er så vigtigt at smøre solcreme på dagligt), men du kan hjælpe med at minimere de synlige tegn på solskader på hudens overflade med et C-vitamin serum som La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Ansigtsserum. Det udjævner hudtonen og tekstur og efterlader den glat og hydreret.

Brug antioxidanter og solcreme

Solskader kan ske hele året rundt, også om efteråret og vinteren, så spring ikke solcreme over. Tjek La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 for maksimal beskyttelse og er velegnet til alle hudtyper, også sensitive. For ekstra beskyttelse mod miljøpåvirkninger og for at minimere de synlige tegn på aldring, parrer din solcreme med et antioxidantrigt serum såsom SkinCeuticals CE Ferulic.

Eksfolier din hud

Eksfoliering er altid vigtigt, men især nødvendigt, når du forsøger at nulstille din hud efter en lang, svedig sæson. En af vores favoritter er ZO Skin Health hudfornyelsespuder. Det er en kemisk exfoliator, der fjerner døde hudceller fra hudens overflade, reducerer overskydende olie, mens den beroliger og beroliger huden. For kroppen, prøv Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Denne behagelige kropsscrub fjerner effektivt døde hudceller fra hudens overflade uden at overtørre den. Med eksfolierende partikler af abrikoskerner og blødgørende midler bliver huden blød og glat.

Forkæl dig selv

Bekæmp tørre læber ved at inkorporere en eksfolierende læbe-scrub i din rutine for at hjælpe med at slippe af med tør, flagende hud på dine læber og forberede dem til yderligere hydrering. Efter at have eksfolieret dine læber, giv dem den fugt, de har brug for med en nærende læbepomade, stift, farve (hvad end du foretrækker), der indeholder ingredienser som E-vitamin, olier eller aloe vera. Prøv for eksempel Lancômes Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, formuleret med vitamin E, akaciehonning, bivoks og hybenfrøolie for at reducere forekomsten af ​​fine linjer og rynker omkring læberne og efterlade dem glatte, hydrerede og fyldige.